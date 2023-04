La Schlein commissaria il Pd e lancia un messaggio a De Luca: arrivano Camusso e Misiani

108 Visite

Nella guerra a «cacicchi e capibastone», Elly Schlein prova a passare dalle parole ai fatti. E il primo atto del nuovo corso è rivoluzionare il Pd in Campania: addio ai fedelissimi di Vincenzo De Luca, il governatore “sceriffo” col quale la segretaria del Pd pare già aver ingaggiato una sfida a distanza (senza mai neanche citare il suo nome). E benvenuto invece ai nuovi commissari scelti dal Nazareno: Susanna Camusso, ex leader della Cgil oggi senatrice, e Antonio Misiani, senatore dem in predicato di diventare nuovo responsabile economico della nascente segreteria dem. La prima col ruolo di resettare il partito a Caserta, il secondo nuovo plenipotenziario regionale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS