Amministrative Qualiano 2023: Pd e Movimento 5 Stelle in coalizione con Massimiliano Porcelli sindaco

Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dopo una serie di incontri politico programmatici hanno raggiunto un’intesa per presentarsi in coalizione per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio che si terranno a Qualiano, sostenendo come candidato Sindaco l’avvocato Massimiliano Porcelli.

PD e M5S intendono inaugurare un progetto di lungo periodo che vada oltre questa campagna elettorale e si ponga l’obiettivo di rivitalizzare la cultura politica in città sia per quanto concerne le tematiche locali sia per le questioni di rilievo regionale e nazionale.

Non giudichiamo positivamente l’operato della giunta uscente, ma ancor di più condanniamo i primi mesi del governo nazionale che, a causa dell’abolizione del reddito di cittadinanza, del progetto di autonomia differenziata e dell’eliminazione del Superbonus, impatteranno in maniera grave sull’economia di Qualiano.

Questo percorso si intende esteso alle formazioni politiche, anche liste civiche presenti sul territorio, che condividono i nostri valori per fermare il governo delle destre e fornire una valida alternativa alla città.













