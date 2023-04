Il Milan dilaga al Maradona: 4-0, Napoli in bambola

22 Visite

Doppietta di Leao, reti di Saelemaekers e Brahim Diaz. Lezione di calcio del Milan al Maradona. I rossoneri dominano contro un Napoli irriconoscibile. Gara senza storia. Alcuni azzurri non pervenuti per tutta la gara. Un duro boccone da digerire in vista della doppia sfida di Champions, che vedrà gli uomini di Spalletti affrontare proprio il Milan. E’ ora di riprendere la marcia e di non mollare più un centimetro.













