Leone d’oro al Dottor Di Mauro, Di Fenza: “Premiato un grande professionista campano”

Il dott. Maurizio di Mauro è stato premiato a Venezia con il leone d’oro per meriti professionali in ambito sanitario. La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta nello storico palazzo della regione Veneto. La pergamena è stata consegnata direttamente nelle sue mani dal presidente Sileno Candelaresi ed il vice presidente Vincenzo Schiavo.

“Il premio conferito al Dott. Di Mauro va a riconoscere il lavoro svolto da un grande professionista, in uno dei periodo più della nostra storia, alla direzione dell’Ospedale Cotugno di Napoli, ritenuto il più efficiente durante l’emergenza covid.” – afferma in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

“La Campania, ancora una volta, dimostra di saper esprimere le migliori eccellenze in ambito sanitario, scientifico e dirigenziale. Il Dott. Di Mauro è una persona competente e professionale e questo riconoscimento corona una carriera gia di per sé rosea. Non a caso gestisce, da sei mesi, il Pascale, un’altra struttura ospedaliera molto importante che costituisce una tra le più significative realtà sanitarie del Sud d’Italia in campo oncologico.” – Conclude Di Fenza.