BACOLI, VIOLA SCOTTO DI CARLO TRIONFA AL MEETING INTERNAZIONALE DI FIRENZE NEI 50 FARFALLA

35 Visite

Una medaglia d’argento nei 50 farfalla e la consapevolezza di potersela giocare con chiunque negli Assoluti primaverili che sono ormai quasi alle porte. E’ il resoconto della partecipazione di Viola Scotto di Carlo al meeting internazionale “Città di Firenze” che si è disputato nell’ultimo week end. La nuotatrice della Napoli Nuoto come detto ha chiuso salendo sul secondo gradino del podio nei 50 farfalla con il tempo di 26”75 ed è stata preceduto solo da Silvia Di Pietro che ha dieci anni di più della nuotatrice originaria di Bacoli. Nei 100 stile libero, invece, la Scotto di Carlo ha chiuso al nono posto con il tempo di 26”66. Mentre, nei 50 stile libero è stata ad un passo dal podio piazzandosi al quarto posto con il tempo di 25”70.

“Ho gareggiato assieme alle migliori nuotatrici italiane ed è stata un’ulteriore banco di prova per testare la mia condizione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali verso i quali sono concentrata e molto determinata”, ha affermato Viola Scotto di Carlo.

“Siamo soddisfatti di come è andato il meeting di Firenze – ha dichiarato Ottorino Altieri, direttore tecnico dell’area nuoto della Napoli Nuoto -. La conquista della medaglia d’argento nei 50 farfalla è un buon risultato che come il quarto posto nei 50 stile libero non sono un punto d’arrivo ma al contrario un punto di partenza per i campionati assoluti primaverili che si terranno a Riccione a ridosso delle festività pasquali”.

Ufficio Stampa Napoli Nuoto













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS