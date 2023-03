Ripulito Piazzale Tecchio dai volontari de La Via della Felicità

56 Visite

Il gruppo si è ritrovato nei pressi di Piazzale Tecchio, vicino alla stazione di Fuorigrotta dove hanno raccolto i diversi rifiuti abbandonati tra cui siringhe usate, moltissime bottiglie di vetro, qualche mobile, cartacce, plastica e molto altro.

La Via della Felicità negli ultimi anni si sono occupati di ripulire diverse zone di Napoli tra cui le Scale di San Pasquale, il Parco di Capodimonte, Parco dei Camaldoli, il Parco dei Quartieri Spagnoli e molte altre.

La Via della Felicità prende spunto dall’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggerisce 21 consigli per una vita migliore e più felice, tra cui “Proteggi e Migliora il tuo Ambiente”, in quanto “L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo.”

Ecco perché le iniziative del gruppo di cittadini volontari continueranno nelle prossime settimane. Per maggiori informazioni chiama il numero 393.287.9569 (Pascal) o scrivi a laviadellafelicitacampania@gmail.com .

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti