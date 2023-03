Violenza sulle donne, ecco lo smartwatch che salva la vita dagli abusi

87 Visite

È sempre un bel sentire quando la tecnologia va in aiuto delle piaghe sociali che affliggono ogni parte del globo. Come la violenza sulle donne, per esempio. A Napoli è stato consegnato il primo smartwatch antiviolenza a una ragazza di 36 anni, cioè un orologio concepito per salvare le vittime di abusi da parte dei propri partner o ex partner. Questo dispositivo è in grado, premendo un tasto che dà il segnale di richiesta d’aiuto immediata, di richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine. Che poi, grazie alla geolocalizzazione, possono rintracciare la posizione della donna e svolgere il loro compito. Insomma, un aggeggio in qualche modo rivoluzionario perché potenzialmente in grado di spezzare una dinamica tipica degli abusi: il timore di ricevere ancora più “botte” se beccate a chiamare le forze dell’ordine, fa sì che le donne si rifiutino di chiedere aiuto. Sprofondando così in un vortice di violenza senza fine.













