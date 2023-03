Brutta sconfitta per la Virtus Pozzuoli: passa anche Sala Consilina

Una serata negativa al tiro e i primi due quarti giocati non al top dalla Virtus Bava Pozzuoli pesano alla fine nella sconfitta della compagine flegrea contro la Diesel Tecnica Sala Consilina. Tra i puteolani in evidenza il solito Mehmedoviq che ha chiuso in doppia doppia (15 punti e 12 rimbalzi), così come buona la prova di Greggi. Ma a pesare sono stati i tanti errori dal perimetro e anche dal pitturato. Gli ospiti partono forte sospinti da Klacar e Divac con i gialloblù che cercano di non farli fuggire (10-20 al 10′). Ma nel secondo parziale Pozzuoli ha un vero e proprio momento di black out con tanti errori sia in fase difensiva che a canestro (23-42 al 20′). Nel terzo quarto la Virtus riesce finalmente a trovare i giusti equilibri in difesa anche se fa molta fatica in attacco a infilare la retina (35-51). Nell’ultimo parziale i salernitani gestiscono, mentre, Pozzuoli prova a rientrare sospinta da Greggi, Mehmedoviq e Lucarelli ma i flegrei alla fine devono cedere il passo agli avversari.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-DIESEL TECNICA SALA CONSILINA 50-67

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Mehmedoviq 15 (5/10, 0/1), Greggi 11 (2/7, 2/8), Lucarelli 10 (2/3, 2/3), Thiam 7 (2/5, 0/0), Cucco 3 (1/1, 0/4), Simonetti 2 (1/2, 0/0), Spinelli 2 (1/2, 0/4), Miaffo, Aiello ne, Scotto Lavina ne, Mutombo ne. All. Sorgentone

DIESEL TECNICA SALA CONSILINA: Klacar 19 (6/8, 2/3), Divac 12 (2/7, 2/2), Misolic 12 (5/13, 0/0), Lurini 8 (1/2, 1/4), Caloia 5 (1/3, 1/3), Anaekwe 4 (2/4, 0/0), Giunta 4 (1/1, 0/1), Cimminella 3 (1/3, 0/3), Miljkovic, Grottola, Erkmaa. All. Paternoster

ARBITRI: Spinelli – Colombo

NOTE: Parziali: 10-20, 23-42, 35-51. Tiri liberi: Pozzuoli 10/15 – Sala Consilina 11/18. Rimbalzi: Pozzuoli 33 (Mehmedoviq 12) – Sala Consilina 35 (Divac 10). Usciti per 5 falli: Cucco (P), Cimminella (SC).

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli