Giovane accoltellato alla Pigna Secca, Di Fenza: “Non ci resta che pregare, violenza giovanile è alla deriva”

“Non si arresta l’onda criminale che sta travolgendo, nell’ultimo periodo, Napoli e provincia. Questa sera a pagare lo scotto della degenerazione giovanile è un 12enne, arrivato al pronto soccorso del presidio della Pignasecca a causa di ferite da taglio e da punta al torace, poi trasferito in rianimazione al Santobono. E come, spesso accade, anche questa volta sono futili i motivi che hanno portato alla aggressione della vittima. La prognosi è riservata, al momento, non possiamo che pregare per questo adolescente affinché volga positivamente al termine questa tremenda storia. Da padre e da uomo delle istituzioni sono seriamente preoccupato, quello che accade in giro negli ultimi tempi fa davvero accapponare la pelle. Ci troviamo dinanzi ad una deriva incontrollata, il nostro sistema sta fallendo, non siamo più in grado di educare i giovani alla cultura della non violenza e allo stesso tempo i meccanismi di repressione dei fenomeni criminali sono sempre più disarticolati. Chi scende in strada o si reca nei luoghi della movida non è più al sicuro. Lo ha detto il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza, commentando i fatti registrati stasera alla Pignasecca, dove un 12enne è stato accoltellato e si trova ricoverato in gravi condizioni al Santobono di Napoli.