ELEZIONI MARANO, UN SABATO DI FUOCO: SALTATO IL TAVOLO GRECO. IL TAVOLO DI FENZA INVECE NON SI E’ MAI VISTO, NONOSTANTE GLI ANNUNCI

234 Visite

Anche il tavolo con l’ex commissario Francesco Greco (nella foto) è praticamente saltato. Oggi ulteriore riunione in un bar di Villaricca alla quale hanno preso parte, oltre all’ex commissario del Comune, alcuni dissidenti Pd, il gruppo Abbatiello, Luigi Baiano, Salvatore Vallozzi, l’ex assessore di Visconti Salvatore Perrotta, Castrese Schiano e altri. Il commissario, da quanto si apprende, sarebbe stato lapidario circa l’impossibilità di poter candidare nelle liste ex consiglieri della disciolta amministrazione Visconti. Al tavolo non si era presentato Forza Italia, che aveva già fatto capire che il progetto non era perseguibile.

Fumata grigio-nera, l’ennesima, anche sul fronte del centrodestra. Qualcuno molto vicino al deputato Michele Schiano nella giornata di oggi ha incontrato o quanto meno contattato il medico ed ex consigliere Saverio Santoro al quale è stata proposta la candidatura a sindaco. Incontro interlocutorio.

Nulla di fatto anche al centro, dove si attendeva la famigerata riunione che doveva essere convocato, come anticipato in una nota stampa di diversi giorni fa, dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Il grande tavolo non si è visto, si è capito tuttavia che Di Fenza e il suo candidato sindaco naturale, ovvero Stefano Stanzione, stanno ragionando o incontreranno nei prossimi giorni il candidato del Pd Matteo Morra. L’obiettivo, ormai noto a tutti, è sostituire Morra con Stanzione per provare ad allargare la coalizione. Non è escluso che alla fine possa essere Morra a convincere Di Fenza ad andare con lui. L’esponente del Pd non sta a guardare: i suoi fedelissimi, anzi il fedelissimo per antonomasia di Morra, avrebbe nelle scorse ore incontrato anche un rappresentante di Italia Viva, già consigliere nella giunta Perrotta, che potrebbe influenzare le scelte del terzo polo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS