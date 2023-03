Una brutta Aktis Acquachiara si salva in extremis a Pescara: i biancoazzurri agguantano l’11-11 nel finale

Registra un significativo passo indietro nel suo percorso l’Aktis Acquachiara che nell’incontro valevole per la quindicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 pareggia 11-11 contro il Pescara Pallanuoto.

Spreca una grande opportunità la formazione partenopea che in vantaggio per 8-4 all’inizio del terzo parziale, Gargiulo scarica in porta un gran tiro dalla distanza che non lascia scampo a Morretti, esce praticamente dal campo e agevola così il veemente parziale di 7-0 con cui i padroni di casa capovolgono l’inerzia di una partita che sembrava compromessa e toccano il massimo vantaggio sul punteggio di 11-8 quando manca poco più di un minuto al termine.

Quando il tracollo sembra ormai definitivo la squadra ha uno scatto d’orgoglio e, nel giro di sessanta secondi, riesce a confezionare il contro break con cui riesce a raggiungere il pareggio. La reazione finale non cambia però il giudizio su quella che è la peggior partita del campionato perché il cammino può raggiungere i risultati auspicati e accompagnare il percorso di crescita del gruppo solo se si entra in acqua per lottare con il coltello tra i denti per tutti e quattro tempi.

Una legge dello sport insegna che quando ci sono le occasioni per poter chiudere l’incontro a proprio favore non possono essere sprecate perché alla lunga si rischia di pagare a caro prezzo gli errori commessi. Da lunedì si torna in acqua per riprendere gli allenamenti con il piglio di chi sa che deve riscattarsi e mettere a frutto la lezione odierna. Sabato prossimo si torna in vasca alla Scandone per affrontare il Centro Nuoto Latina.

Credits: Gaetano Nardone