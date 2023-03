NAPOLI, KVARA E RRAHMANI STENDONO L’ATALANTA

35 Visite

Il Napoli dimentica la sconfitta contro la Lazio e si rialza subito. Lo fa battendo 2-0 l’Atalanta. Una partita dura, che si è sbloccata al 60’con una giocata bellissima di Kvaratskhelia: pallone perso da Ederson in mezzo al campo e contropiede azzurro, Osimhen appoggia per il georgiano, che finta due volte la conclusione mandando a terra l’intera difesa nerazzurra per poi battere Musso con un destro sotto la traversa. Il raddoppio arriva al 77’ con Rrahmani che, su corner di Elmas, stacca più in alto di tutti, anche di Zapata, e insacca di testa. Spalletti torna dunque a +18 sull’Inter seconda, anche se deve fare i conti con una brutta notizia: pochi secondi prima del 2-0 Kim resta a terra, toccandosi il polpaccio destro e dovendo poi abbandonare il campo. Non il massimo considerando che mercoledì si giocherà il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Eintracht.













