A Quarto per parlare di Autonomia differenziata

Autonomia differenziata, se ne è discusso questa mattina a casa Mehari a Quarto alla presenza di tutti i sindaci dell’area flegrea e non solo. Presenti il costituzionalista Massimo Villone, il coordinatore Napoli NO DA, Elena Coccia, il sindaco di Quarto Antonio Sabino, il sindaco di Bacoli, Josy della Ragione, il primo cittadino di Caivano, Enzo Falco, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, il sindaco di Monte Di Procida, Giuseppe Pugliese, il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro. Il momento è stato moderato da Davide Secone, Un’altra città. L’ incontro si è tenuto con lo scopo di puntare l’attenzione sul DDL Calderoli ed il ritiro dello stesso per l’uguaglianza dei diritti.

“ Lo scopo è quello di creare basi per una mobilitazione ampia contro il Decreto Calderoli sull’ autonomia differenziata”, ha esordito Secone. “I comuni sono il primo veicolo per comunicare con la popolazione, gli effetti del DDL possono essere devastanti, una sciagura”.

“È stata l’occasione per ribadire, ancora una volta, il nostro no ad una misura che è contro il Sud”, ha dichiarato Antonio Sabino. “Questo metterebbe seriamente a rischio anche i fondi per il Mezzogiorno. Siamo contro la logica di un Paese spaccato, diviso e disuguale. Al contrario, noi siamo per un Paese in cui tutti possono avere gli stessi diritti, servizi e opportunità”.

Il costituzionalista Massimo Villone duramente ha asserito: “Il Ddl Calderoli dimostra rilevanti problemi, innanzitutto l’autonomia differenziata è pericolosa perché irreversibile e conferendo maggiore autonomia alle regioni emergono rilevanti disuguaglianze tra le stesse. La potestà legislativa, si specifica, deve restare allo Stato. Il vero interesse di chi spinge verso l’autonomia è la scuola, per diversi motivi. Il primo motivo è collegato al Veneto, infatti si è parlato di introdurre la lingua veneta all’Interno dell’istruzione; il secondo motivo sono le risorse e di chi gestisce il denaro. Lasciare il denaro delle tasse nelle regioni più ricche significa aumentare le differenze, tutte a danno del meridione d’Italia”.













