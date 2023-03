ELEZIONI MARANO, DI FENZA E LA “FISSA” STANZIONE. CHE ALLA FINE POTREBBE FARE COME DE BIASE

52 Visite

Pasquale Di Fenza sogna il grande centro e sogna di essere il punto di riferimento di una grande coalizione da opporre alla destra (ovvero a Giaccio) e alla sinistra, ovvero Matteo Morra e cespugli vari. Il consigliere regionale, arrivato allo scranno di Santa Lucia anche per un colpo di innegabile fortuna, è sui tavoli da oltre un mese e mezzo o due. Finora, almeno ufficialmente, ha sempre fatto il nome di Stefano Stanzione (nella foto), il commercialista giuglianese moderato di indole e cultura, di area democratica e amico di lunga data di Matteo Morra.

Stanzione, secondo quanto riferito a tanti, si sarebbe autoritirato dalla contesa elettorale già diversi giorni fa ma Di Fenza insiste ugualmente. Se Stanzione non ha mai stoppato Di Fenza, allora vuole dire che sotto sotto (il candidato sindaco) vorrebbe farlo. Ma come? Come voleva farlo anche Luigi De Biase, ritiratosi ieri: con una grande coalizione di area moderata e di centrosinistra a supporto: dissidenti Pd, terzo polo, Marano lab, Centro democratico, Forza Italia e altri.

I problemi, però, sono due: Stanzione è un eterno indeciso, ma soprattutto non vuole lo scontro diretto con il suo compagno di partito o comunque amico Matteo Morra. Vorrebbe, il buon Stefano, che il “D’Alema” di Marano facesse un passo indietro. Un passo indietro, senza traumi, per spianargli la strada e per coinvolgerlo successivamente nella giocata governativa.

Alla fine Stanzione, con Morra in campo e senza il sostegno compatto di tutte le forze del centro, di Forza Italia e di parte della sinistra, farà come De Biase: mollerà. E a quel punto, per il “buonissimo” Pasquale Di Fenza, saranno dolori, o meglio non gli resterà che chiudere l’accordo proprio con il candidato in pectore del Pd.













