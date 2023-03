Marano, cani randagi e aggressioni: la lettera di un cittadino

184 Visite

Caro direttore, le scrivo per evidenziare un altro grave problema della nostra ormai triste città: i cani randagi. Per chi,come me, ama correre alle prime ore del mattino è ormai divenuto impossibile non essere rincorso da questi cani di grande taglia. In più di un’occasione ho evitato un’aggressione aiutato anche dai netturbini intenti alla raccolta rifiuti. Mi riferisco in particolare ai cani che ormai hanno dimora fissa davanti al Decó di via San Rocco perché oltre a scartare tra i rifiuti hanno chi li nutre. Se a questi eroici cittadini piacciono tanto i cani, perché non li adottano togliendoli dalla strada invece di costruire loro cucce? Mi chiedo perché il nostro servizio di accalappiacani non intervenga. Come sempre si pensa a quale squadra politica debba essere eletta invece di immergersi nella realtà ormai devastata di una città fantasma. Grazie sempre se darà voce a chi come me ha a cuore il bene della sua città.

Salvatore (Marano)

Analoghe segnalazioni ci giungono anche da via Cupa del cane e zone limitrofe.

