La Misura di inclusione attiva al posto del Reddito di cittadinanza: ecco cos’è e cosa cambia

Il tetto Isee per aver diritto alla nuova Misura di inclusione attiva dovrebbe scendere dagli attuali 9.360 euro a 7.200 euro. Una stretta che rischia di escludere un terzo dei potenziali beneficiari. Con questa nuova misura però si cercherà di garantire più risorse alle famiglie più numerose, correggendo la cosiddetta scala di equivalenza, ovvero quella che fa aumentare l’importo del sussidio in base al numero dei componenti la famiglia.

I beneficiari della Mia classificati come «occupabili» non potranno rifiutare un’offerta fi lavoro «congrua» se no perderanno il sussidio. Basterà un solo rifiuto per non avere più diritto alla Misura di inclusione attiva. Per i nuclei con persone occupabili la misura avrà una durata massima di 12 mesi, la prima volta che viene chiesta. Nel caso della seconda domanda, la durata si dimezza a sei mesi e una eventuale terza domanda di sussidio si potrà presentare solo dopo una pausa di un anno e mezzo. Questo meccanismo vuole incentivare i percettori che vengono categorizzati come «occupabili» a cercarsi un lavoro.

L’ importo base per un single non occupabile della Misura di inclusione attiva dovrebbe essere lo stesso del Reddito di cittadinanza: 500 euro al mese. Per chi deve pagare un affitto potrebbe esserci una quota in più, ma su questo la discussione è ancora aperta. Per gli occupabili invece la quota base potrebbe scendere a 375 euro.

Il numero di beneficiari è passato da poco più di un milione di famiglie nel 2019 al picco di quasi 1,8 milioni nel 2021. Nel gennaio 2023 erano 1,1 milioni le famiglie beneficiarie. L’importo medio è stato di circa 550 euro al mese. La misura è costata 3,8 miliardi nel 2019, 7,2 nel 2020, 8,8 nel 2021, circa 8 nel 2022. Secondo stime della Banca d’Italia, senza il Reddito, i poveri sarebbero aumentati di un milione.













