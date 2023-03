Importante passo avanti in favore dei minori con disabilità. Il protocollo d’intesa tra Inps Regione Campania e Santobono Pausillipon

Napoli: Giovedì 9 marzo, alle 11:00, presso la Giunta Regionale della Campania, alla presenza del Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, del Presidente dell’INPS, prof. Pasquale Tridico e del Direttore generale della struttura ospedaliera Santobono – Pausilipon, dott. Rodolfo Conenna, sarà firmato un protocollo quadro, della durata di tre anni, per l’utilizzo del certificato specialistico pediatrico in favore dei minori ricoverati o in cura presso detta struttura ospedaliera.

Il certificato, gratuito, semplificherà la fase di accertamento sanitario prodromico al riconoscimento di specifiche prestazioni erogate dall’INPS, eliminando la necessità di ulteriori accertamenti specialistici.

Sulla base di tale certificazione, l’INPS procederà direttamente all’erogazioni delle prestazioni assistenziali.

In tal modo l’INPS e l’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” offriranno un aiuto concreto ai minori disabili e alle loro famiglie, velocizzando l’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali: indennità di accompagnamento (art. 1 della legge 18/1980 ss.mm.), indennità di comunicazione (art. 4 della legge 508/1988) e indennità di frequenza di cui (art. 1 della legge 289/1990).