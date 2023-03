Riflessioni sulla scomparsa prematura della studentessa Diana Biondi. Cosa può fare la scuola

89 Visite

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani si associa alla

commozione dei familiari e degli amici della studentessa Diana Biondi, scomparsa

prematuramente, a soli 27 anni, e recentemente a Somma Vesuviana. La giovane si è tolta la

vita probabilmente a ridosso di quello che avrebbe dovuto essere il giorno della sua mancata

laurea. In realtà Diana avrebbe dovuto sostenere solamente l’esame di Latino, ma aveva

dichiarato ai suoi cari di aver terminato e di dover recarsi in biblioteca per ritirare la tesi.

Da qui forse una crisi, un momento di fragilità estrema, che hanno indotto la ragazza a

lanciarsi da un dirupo: volo tragico e fatale.

Oggi gli adolescenti vivono spesso fasi di solitudine e abbattimento morale; individuare segnali

di disagio o difficoltà diventa prioritario; tuttavia diventa ancora più importante insegnare ai

giovani il valore della comunicazione emotiva; i sentimenti soprattutto quelli “negativi” non

vanno negati o repressi devono essere esternati ai propri familiari, agli educatori, in modo da

trovare insieme una soluzione. A volte si muore proprio di “silenzio”; perché credi che non ti

potranno capire, anzi ti giudicheranno un inetto rispetto a una debolezza rivelata.

Le pressioni sociali nei confronti dei giovani sono in certi casi insostenibili: il mito

dell’efficienza, della bellezza da rincorrere con bisturi e diete; impegni sportivi e artistici

estenuanti, da onorare magari con la media del dieci, non aiutano sicuramente chi presenta

tratti caratteriali difformi da un simile profilo.

Per capire i giovani bisogna oggi storicizzarli nell’attualità in cui vivono; sono il “prodotto” delle

generazioni precedenti, di una società che brucia il tempo libero ed è basata sulla

competitività a tutti i costi. La violenza mediatica irrompe a tutte le ore, l’uso indiscriminato dei

cellulari indebolisce la concentrazione e favorisce in alcuni casi l’isolamento sociale. La

solitudine è probabilmente il male peggiore dei nostri ragazzi; per solitudine si perdono le

speranze e per solitudine si possono commettere errori irrimediabili.

Il CNDDU lancia un appello ai docenti di ogni ordine e grado in funzione di una più attenta

osservazione dei propri studenti per la costruzione di un dialogo reale finalizzato al

superamento della solitudine affettiva / emozionale, affiancati, nel caso in cui se ne palesasse

la necessità, da figure professionali apposite, che in diversi istituti ormai sono fortunatamente

presenti a supporto della qualità dell’offerta formativa e del benessere degli studenti.

prof. Romano Pesavento

presidente CNDDU













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS