Napoli: bene le scale al bolognese Dalla, ma quando quelle al napoletano Murolo?

” Mi fa piacere che al bolognese Lucio Dalla siano state intitolate le scale sul lungomare di Napoli ma sarebbe il caso che l’amministrazione comunale partenopea dedicasse una maggiore attenzione anche ai grandi artisti napoletani che attendono ancora un riconoscimento. Mi riferisco, in particolare, a Roberto Murolo, del quale il 13 marzo prossimo ricorre il ventesimo anniversario della morte, avvenuta appunto il 13 marzo 2003. Sono diversi anni, che a ogni ricorrenza, chiedo al sindaco di Napoli d’intitolargli le scale al Vomero in via Cimarosa, poste proprio dinanzi al palazzo dove si trova la sua casa, oggi sede della fondazione Roberto Murolo e dove il grande artista visse e morì. Anche tenendo conto del fatto che, al momento, al cantore della Napoli classica, nell’ambito del quartiere collinare, è dedicata solo una rotonda in cemento posta all’incrocio tra via Rossini e via Paisiello, cosa che non solo sembra riduttiva ma della quale sono a conoscenza ben pochi. E’ auspicabile che l’intitolazione delle suddette scale a Roberto Murolo avvenga proprio in occasione del prossimo importante anniversario, per la qual cosa indirizzo un nuovo appello al sindaco Manfredi “. E quanto dichiara Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.













