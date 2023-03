Marano, elezioni, Di Fenza: “Presto tavolo centrista per delineare programmi e candidato Sindaco”

150 Visite

Basta tentennamenti, è arrivato il momento che chi vuole realmente risollevare questa città si riunisca e individui un nome di discontinuità rispetto al passato.” – A dirlo in una nota è il Consigliere Regionale di Centro Democratico Pasquale Di Fenza.

“Non è possibile che a distanza di poche settimane dalla presentazione delle liste, ci siano in città schieramenti politici che non riescono a mettere da parte gli individualismi al fine di convenire sulla figura di un candidato unico che sia garante dell’area moderata – centrista.”

“In queste ore, sono tante le sollecitazioni che sto ricevendo dalla società civile, che rivede in me l’unica figura risolutiva che possa traghettare le parti in causa verso l’uscita da questa situazione di impasse politica, essendo, tra l’altro, l’unico a ricoprire un incarico istituzionale in città. Ho partecipato anche a tante riunioni che al momento non hanno prodotto gli effetti sperati. Pertanto, sono assolutamente disponibile a convocare e presiedere un tavolo centrista per individuare linee programmatiche e candidato sindaco, a stretto giro con tutti i partiti, liste civiche e associazioni che non intendono farsi rappresentare da personaggi calati dall’alto delle segreterie locali e regionali, delle aree di centro destra e di centro sinistra del territorio. Convergiamo tutti noi centristi sulla figura di un candidato che sia la sintesi delle nostre idee. Dimostriamo di avere a cuore le sorti del paese, questo è l’appello accorato che rivolgo, da rappresentante istituzionale maranese, a coloro i quali condividono questa visione.”. Conclude Di Fenza.













