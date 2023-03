32 Visite

La Virtus Bava Pozzuoli esce sconfitta nel derby contro Caserta. I gialloblù hanno provato a tenere aperta la gara per trenta minuti anche se l’esperienza dei giocatori di Terra di Lavoro alla fine ha pesato sulla compagine guidata da coach Sorgentone. E’ della Ble Decò Juve Caserta il primo canestro della partita con i gialloblù che con due canestri dal pitturato di Mehmedoviq e Thiam e una tripla di Greggi si portano sul 3-7 al 3′. I ritmi della partita sono molto intensi con i padroni di casa che provano a scappare sospinti da Romano (29-17 al 9′) con il primo quarto che si chiude sul 33-23. Pozzuoli alla ripresa del gioco piazza un break di 13-8 (37-30) costringendo coach Luise a chiamare timeout. Caserta prova ancora a scappare ma i flegrei mantengono inalterato il gap (43-37 al 15′). Poi, la compagine di Terra di Lavoro dimostra di essere in serata al tiro e con un parziale di 17-5 chiude a metà partita sul 60-42. Nel terzo quarto i flegrei provano a ricucire lo strappo ma la Juve Caserta trascinata da Romano aumenta il divario e mette in ghiaccio il match (90-60 al 30′). Nell’ultimo parziale saltano tutti gli schemi e le due panchine danno spazio ai più giovani con i puteolani che provano a ridurre lo svantaggio. Si ritorna in campo il 19 marzo dopo la sosta al Pala Trincone nel derby contro Sala Consilina.

BLE DECO’ JUVE CASERTA-VIRTUS BAVA POZZUOLI 113-75

BLE DECO’ JUVE CASERTA: Sergio 2, Pani, Lucas 4, Cioppa 7, Miraglia 4, Sperduto 16, Ndoja 8, Mei 15, Pagano ne, Romano 40, Cortese 4. All. Luise

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Scotto Lavina, Mutombo 2, Simonetti 7, Aiello, Miaffo, Thiam 12, Mehmedoviq 13, Spinelli 14, Lucarelli 5, Greggi 9, Cucco 13. All. Sorgentone

ARBITRI: Pulina – Turello

NOTE: Parziali: 33-23, 60-42, 90-60. Tiri da 2: Caserta 22/34 – Pozzuoli 21/46. Tiri da 3: Caserta 17/35 – Pozzuoli 7/15. Tiri liberi: Caserta 18/22 – Pozzuoli 12/23. Rimbalzi: Caserta 38 (Sergio 11) – Pozzuoli 29 (Thiam 7). Usciti per 5 falli: Cortese.

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli













