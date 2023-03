Marano, amministrative. Terzo Polo: “Sì alla proposta di Di Fenza”

97 Visite

Il Terzo Polo, e dunque i partiti che lo compongono che con senso di responsabilità hanno

avanzato poche settimane fa la propria proposta di un progetto di Terza Via per la città di

Marano, ovvero di un serio programma che potesse riportare autorevolezza e dignità a

tutti i maranesi partendo sia dal superamento dei soliti steccati partitici che dall’impegno

delle professionalità del territorio, accoglie con piacere la riflessione dell’unico

rappresentante istituzionale politico locale, il consigliere regionale Di Fenza, che con la

propria nota condivide l’idea di una costruzione di un progetto che sia alternativo alle

tradizionali forze politiche di Sinistra e di Destra e che possa, finalmente, dare alla nostra

città un Governo competente, stabile e credile.

A tale proposito, si ribadisce la propria disponibilità a lavorare all’unisono per il bene e per

la rinascita di Marano.













