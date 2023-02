Commercio Napoli, gli ultimi dati: ogni giorno chiudono 9 botteghe

27 Visite

Piccoli negozi e botteghe, addio. I negozi di vicinato che arricchiscono da sempre il paesaggio urbano stanno lentamente scomparendo. Sono oltre 3mila a Napoli le attività cessate lo scorso anno. Salumerie e attività legate alla vendita di abbigliamento faticano a resistere, dinanzi all’onda d’urto dell’e-commerce e della grande distribuzione, che stanno travolgendo i piccoli esercizi. Napoli e la Campania sono al primo posto della graduatoria delle cessazioni delle piccole attività commercial: ben nove al giorno, secondo gli ultimi dati, hanno chiuso i battenti nell’ultimo anno.

A lanciare l’allarme è la Confesercenti, nel consueto report sul saldo nati/mortalità delle imprese, relativo all’intero territorio nazionale. Dai dati sul commercio al dettaglio emerge in maniera evidente l’intensificarsi di un fenomeno già in atto da oltre 10 anni. La desertificazione delle attività commerciali che caratterizza le città della Campania – e Napoli in particolare – sta investendo proprio i piccoli negozi, con una profonda trasformazione delle abitudini di consumo dei residenti.













