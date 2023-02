Napoli, con Lello Arena parte una scuola gratuita per attori, cantanti e performer

86 Visite

E’ stato presentato ieri mattina a Palazzo Cavalcanti il progetto Cioè – Centro Interdisciplinare di Opportunità Espressive, una scuola – diretta da Lello Arena – per talenti di ogni età negli ambiti della recitazione, della musica, della danza e delle arti circensi. Saranno selezionati cento partecipanti che per tre mesi si formeranno gratuitamente nell’auditorium della Porta del Parco di Bagnoli.

L’iniziativa, concepita in occasione dal settantesimo compleanno di Massimo Troisi, è sostenuta e finanziata dal Comune e dalla Città metropolitana di Napoli. Nel gruppo dei docenti, oltre Lello Arena ed Enzo Decaro, sono annunciati fra gli altri Arturo Brachetti, Nicola Piovani, Vincenzo Salemme, Giovanni Block.

È possibile inviare la propria candidatura fino al prossimo 19 febbraio. Tutte le informazioni su www.comune.napoli.it.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS