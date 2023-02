Pirozzi e Santopaolo replicano a Free Calvizzano: “I cittadini possono aderire alla rottamazione delle cartelle, altro che panzane e fake news”

64 Visite

Con grande stupore e rammarico dobbiamo purtroppo prendere atto che sul nostro territorio, con cadenza quasi giornaliera, un gruppo di soggetti o meglio “personaggi” che si arrogano il diritto di sapere tutto e di poter discettare su ogni materia senza averne la benché minima competenza, pur di comparire su qualche testata locale, sono disposti a produrre disinformazione. Nell’assise consiliare tenutasi lo scorso 30 gennaio l’amministrazione comunale ha confermato la possibilità per i cittadini di Calvizzano di aderire alla rottamazione dei ruoli dei tributi comunali e delle sanzioni del codice della strada, con conseguente risparmio di sanzioni ed interessi, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio, inoltrando domanda entro il 30/04/2023 salvo proroghe. La suddetta possibilità è stata tra l’altro precisata dall’intervento del Consigliere delegato al bilancio e ai tributi Dott. Giuseppe Santopaolo, alla presenza degli esponenti di “Free Calvizzano” i quali probabilmente non hanno udito o non hanno compreso. Invitiamo, pertanto, la cittadinanza a diffidare dai proclami conditi di fake news volti a distorcere la realtà e a sminuire l’operato dell’Amministrazione Comunale. Per qualsiasi chiarimento gli uffici comunali ed gli amministratori locali sono a completa disposizione della cittadinanza. Questo è quanto dichiarano in una nota congiunta il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi e il Consigliere Comunale Giuseppe Santopaolo, in risposta all’articolo di Free Calvizzano sulla questione saldo e stralcio.













