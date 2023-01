Si accorge di avere un infarto mentre è di turno sull’ambulanza: medico si salva la vita

113 Visite

Ha accusato un malore poco prima dell’1 di giovedì 26 gennaio, mentre era di turno come medico del 118 delle emergenze sulle ambulanze nella sede della Svs in via San Giovanni e, grazie al suo intuito e al tempestivo intervento dei volontari è stato portato in pronto soccorso dove si trova ricoverato nel reparto di cardiologia dell’ospedale. Il medico, un 42enne, stava facendo il turno di notte come tante altre volte nell’associazione di via San Giovanni quando, ad un certo punto, si è accorto che qualcosa non andava e da un primo controllo che si è fatto sul posto, dai parametri registrati, si è reso conto che stava avendo un infarto. I volontari hanno subito allertato la centrale operativa del 112 e comunicato che il loro medico di turno sulle emergenze aveva un infarto. Avvisata la centrale, il 42enne è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso dove è stato subito preso in cura e si trova ricoverato in condizioni serie ma stabili.