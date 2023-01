Marano, la protesta di Giuseppe, affetto da distrofia muscolare e da giorni senza il dovuto supporto. “Aiutatemi, non ce la faccio più”

160 Visite

Giuseppe D’Agnese (nella foto), cittadino di Marano affetto da una grave forma di distrofia muscolare, stamani ha inscenato una protesta – assieme ai suoi familiari – presso il municipio di Marano. L’uomo, che necessita di costante sostegno, è ciclicamente in difficoltà per la mancanza di un Osa, un operatore di sostegno cui ha diritto per legge.

Di D’Agnese ci siamo occupati anche in passato, sollecitando a più riprese la direzione sanitaria della locale Asl e il Comune di Marano. Da giorni i familiari di D’Agnese segnalano che l’operatore di cui necessita l’uomo non viene più inviato a casa. “E’ una storia che si ripete ogni tot mesi – spiega la moglie di Giuseppe – Non ne possiamo più: gli enti si rimpallano le responsabilità, noi siamo stanchi e Giuseppe è stremato. Ci siamo recati in municipio e anche dai carabinieri per segnalare la vicenda, affinché tutti sappiano cosa sta accadendo, nella speranza che l’ennesimo disservizio venga risolto quanto prima”.













