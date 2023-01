Napoli, rapina aggravata: arrestato minorenne

80 Visite

Stamattina personale della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Montecalvario ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in I.P.M. emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della locale Procura, a carico di un diciassettenne napoletano, già noto alle FF.OO., gravemente indiziato di aver commesso, nello scorso mese di ottobre, in zona Quartieri Spagnoli, una rapina aggravata, in concorso con altro soggetto, di un orologio marca Hublot, del valore di 30.000 (trentamila euro), in danno di un turista straniero a cui è stato strappato l’oggetto di valore con violenza dal braccio.

Le indagini sono state svolte attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei profili social in uso al predetto e al suo complice, già tratto in arresto per questo delitto. Inoltre, il diciassettenne è stato riconosciuto da un accompagnatore della vittima sia in sede di individuazione fotografica che di ricognizione di persona, svolta con le modalità dell’incidente probatorio.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.













