Marano, la storia a lieto fine: cuccioli intrappolati in un cunicolo: salvati dai vigili del fuoco di Scampia

212 Visite

Salvati dai vigili del fuoco, allertati dalla nostra testata nella mattina di oggi. Due cuccioli di cane salvati da morte certa dalla squadra (8 B) dei vigili del fuoco di Scampia, intervenuti poco fa a Marano, nella zone del cimitero. I cuccioli randagi, nati una ventina di giorni fa, erano rimasti intrappolati in un cunicolo di un box di un’abitazione della zona. Privi di cibo e acqua. I vigili del fuoco hanno dovuto operare a lungo, rimuovendo parti della struttura edile per recuperare i due cuccioli, uno bianco e uno nero, che da qualche giorno – insieme agli altri fratelli nati da pochi giorni – si aggiravano per le campagne della zona. I cuccioli sono ora liberi e sono stati rifocillati dal proprietario del locale, che ha fornito il suo prezioso contributo.













