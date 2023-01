Jack Nicholson non esce più di casa. Gli amici: “Il cervello è andato”

132 Visite

Jack Nicholson si è chiuso in se stesso e gli amici dell’attore tre volte premio Oscar temono che faccia la fine di Marlon Brando. «Morirà da solo», hanno confidato insider a RadarOnline notando che è da più di un anno che l’85enne divo di Shining, Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo e Qualcosa è Cambiato è stato visto in pubblico. L’ultima volta in cui Nicholson è stato fotografato in mezzo alla gente è stato nell’ottobre 2021 quando ha accompagnato il figlio Ray, nato 30 anni fa dalla relazione con Rebecca Broussard, a una partita di basket. La comunità di Mullholland Drive a Los Angeles è molto unita e sono tutti preoccupati: «Jack non esce più». Fisicamente sta bene, ma «il suo cervello è andato», ha detto una fonte elencando tra le preoccupazioni quelle di una possibile demenza senile. L’ultimo film in cui Nicholson ha avuto una parte risale al 2011: la rom-com Come lo sai (How Do You Know) con Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson. Nel 2013 l’attore aveva smesso di accettare copioni: «Problemi di memoria. Non ricorda più le sue battute», avevano detto fonti a RadarOnline.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS