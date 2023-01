Napoli da urlo: demolita la Juve

78 Visite

Un Napoli straordinario domina la Juventus nella sfida scudetto della 18ª giornata e compie un allungo significativo in vetta alla classifica: +10, aspettando domani pomeriggio l’esito di Lecce-Milan. In uno stadio Maradona vestito a festa, gli azzurri s’impongo con un roboante 5-1 interrompendo la striscia di otto vittorie di fila, e con porta inviolata, dei bianconeri (che in tutto il resto del campionato avevano subito solo 7 reti: mantengono comunque la migliore difesa).

Decidono la doppietta di un super Osimhen (sempre più capocannoniere con 12 gol) e i sigilli di Kvaratskhelia, Rrahmani ed Elmas, mentre a nulla serve lo squillo di Di Maria, che aveva colpito anche una traversa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS