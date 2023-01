PALLANUOTO MASCHILE, ESORDIO QUESTO WEEK END DELLA NAPOLI NUOTO

63 Visite

Farà il suo esordio questo week end la formazione maschile della Napoli Nuoto, da neo-promossa, nel campionato di serie C andando a fare visita al Circolo Villani San Prisco. La squadra agli ordini del tecnico Matteo Rigo nel corso delle ultime settimane ha effettuato la preparazione pre-campionato alla piscina del Pala Trincone di Monterusciello che sarà anche la sede delle gare interne. Il capitano è Fabrizio Buonocore, giocatore e stella di Canottieri Napoli e Posillipo con cui ha vinto uno scudetto, il campionato di Eurolega e la Supercoppa Len, senza dimenticare anche i successi con il Settebello a Mondiali, Europei e World League. Il vice-capitano, invece, sarà il portiere Pasquale Turiello altro atleta con diverse esperienze in carriera con Canottieri Napoli e Cesport Italia, tra gli altri. La squadra è, poi, composta dai due portieri Emanuele Urbano e Andrea Roberti, dai difensori Luigi Di Napoli e Carlo Cafaggi, dai centrovasca Giulio Cafaggi, Marcello Marzano e Federico Aveta, dai centro-boa Giuseppe Costabile e Andrea Russo ed, infine, dagli attaccanti Francesco De Caro, Biagio Montariello, Gianmarco Oliviero, Andrea Oricchio e Andrea Anastasio.

Il tecnico come detto è Matteo Rigo, una vita come giocatore di pallanuoto con Vis Nova, Palermo, Latina e Canottieri Napoli. Poi, nelle ultime stagioni si è messo in mostra con l’under 16 del Play Off Lucrino con cui ha effettuato un lavoro con un buon palmares.

“Ci accingiamo a disputare il campionato di serie C maschile per la prima volta dopo la promozione dello scorso anno – ha dichiarato Fabrizio Buonocore -. Siamo un gruppo con tantissimo entusiasmo e voglia di emergere. Il mio ruolo? Quello di far crescere i giovani del nostro vivaio e di puntare alla permanenza della categoria per questo primo anno. Vogliamo iniziare bene già nella prima trasferta di San Prisco in questo fine settimana”.

