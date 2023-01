Italia, si aggrava carenza farmaci: dal Nurofen alla Tachipirina

64 Visite

Scatta l’allarme, anche in Italia: la carenza di alcuni farmaci si è trasformata in un vero e proprio assalto al bancone. Secondo l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha pubblicato il suo annuale elenco di medicinali difficili da reperire e – al 3 gennaio 2023 – il totale si attesta a 3.198, crescendo di 66 unità rispetto al rilevamento di dicembre (in cui era 3.132). I nomi più comunemente noti presenti nella lista sono Moment, Neo Borocillina, Nurofen e Spididol, principalmente antivirali o antinfiammatori e antibiotici.