897 Visite

Un maxi sequestro di denaro in un appartamento di Marano. Due le persone indagate. L’importo sarebbe davvero cospicuo. Le forze dell’ordine entrate in azione avrebbero agito- secondo le prime ricostruzioni – nella serata di ieri al corso Mediterraneo. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’operazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS