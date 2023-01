Roberto Bafundi è il nuovo direttore Inps di Napoli. Sotto la sua direzione di coordinamento tutte le filiali e le agenzie Inps di Napoli e provincia

Roberto Bafundi, 58 anni, laureato in giurisprudenza, avvocato, originario di Salerno, fino al mese scorso direttore della Direzione regionale Basilicata, dal due gennaio è subentrato a Vincenzo Damato, chiamato ad altro prestigioso incarico.

Bafundi, dopo aver superato il concorso per l’accesso alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e frequentato il X corso, ha iniziato il suo percorso lavorativo nella Pubblica Amministrazione nel mese di ottobre del 1990 come funzionario amministrativo, prima presso il ministero della difesa, dove si è occupato della gestione del personale sia in direzione generale, sia presso il CMME di Napoli, per poi approdare nel ministero dei Trasporti e successivamente nell’ex Inpdap, dove ha ricoperto incarichi di direzione generale.

Una lunga carriera da dirigente, quella di Bafundi, iniziata nel 2004 alla Direzione Compartimentale Basilicata e Calabria dell’Inpdap. Poi alla Direzione Compartimentale Abruzzo e Molise. Nel 2009 è approdato alla Direzione Centrale Comunicazione di Roma. Dal 2010 al 2013, ha ricoperto l’incarico di dirigente generale della Direzione regionale Campania –Molise. Dal 2014, giunto in Inps, a seguito della fusione con l’Inpdap, il dottor Bafundi, grazie all’esperienza maturata nell’ex Inpdap e alle specifiche competenze acquisite nel corso degli anni, ha assunto l’incarico di Direttore regionale Inps per l’Abruzzo.

Successivamente è stato nominato direttore del Coordinamento Metropolitano Inps di Napoli, dove si è trovato a fronteggiare volumi di attività non comparabili con altre attività territoriali, con istanze (oltre tre milioni di cittadini afferenti alla DCM) sempre crescenti, soprattutto in alcune nuove prestazioni. Incarico che ha svolto fino al 16 dicembre 2019. Poi ha assunto l’incarico presso la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.

Nel 2020 è tornato nella Regione Basilicata, nella veste di Direttore regionale Inps.

Dal 2 gennaio 2023 è alla guida del Coordinamento metropolitano di Napoli. Struttura dalla quale dipendono le 5 Filiali Metropolitane: Napoli, Vomero, Pozzuoli, Nola, Castellammare di Stabia e le 10 Agenzie territoriali: Scampia, Napoli Centro, Napoli Nord, Ischia, Giugliano, Pomigliano, Torre del Greco, San Giuseppe Vesuviano, Costiero Vesuviana e l’ Agenzia complessa di Soccavo.

Il ruolo della direzione è quello di coordinamento e monitoraggio, non sanzionatorio, improntato al miglioramento continuo delle attività collegate. Bafundi punta a garantire legalità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni, avendo come obiettivo prioritario, la tutela delle fasce deboli della popolazione.

Il dottor Bafundi, intende lavorare al servizio dei cittadini e delle imprese, in stretta sinergia con tutte le Istituzioni del territorio, con le rappresentanze dei lavoratori e con le associazioni datoriali, al fine di poter fornire, attraverso semplificazione e celerità nell’azione amministrativa, un contributo alla ripresa e alla crescita dell’area metropolitana di Napoli.