Marano, camorra: De Cristofaro è un uomo libero. Scarcerato da settimane il ras dei Polverino. L’uomo citato di recente dal pentito Perrone per il caso Giaccio

609 Visite

Fuori dal carcere (già da diversi giorni fa), per fine pena, Luigi De Cristofaro, meglio noto come “Mellone”, esponente del clan Polverino di Marano. L’uomo fu arrestato nel maggio del 2012, in un’abitazione di Marano, dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. De Cristofaro – secondo quanto ricostruito all’epoca dai militari dell’Arma – si nascondeva in un armadio al cui interno era stato ricavato un vano-nascondiglio.

Di recente il suo nome è tornato nuovamente alla ribalta poiché citato dal collaboratore di giustizia Roberto Perrone in riferimento all’omicidio del giovane Giulio Giaccio, il cui cadavere fu sciolto nell’acido per volere – secondo quanto contenuto in una recentissima ordinanza di custodia cautelare – di Salvatore Cammarota e Carlo Nappi, entrambi indagati per quell’omicidio.

Le parole di Perrone in relazione a quel drammatico evento: “Mi recai una domenica con mia moglie a casa di Salvatore Cammarota. Una volta entrato in casa, attraverso una scala segreta, raggiunsi casa di Carlo Nappi. Con lui c’erano Salvatore Simioli, Luigi De Cristofaro, Raffaele D’Alterio, Sabatino Cerullo e un certo Carlucciello. Mentre eravamo intenti a discutere, arrivò Mazzi Publio che chiamò Cammarota fuori dall’abitazione. Una volta entrato in casa, disse ai presenti che quella persona stava fuori alla chiesa dei Romani con un Transalp rosso in compagnia di un ragazzo in vespa. Cammarota a quel punto mi disse di andare con loro a prelevare questo ragazzo e portarlo dietro alle Vaccarelle. Mi fecero capire che si trattava di un pestaggio e non di altro. Carlo Nappi, a bordo di un vecchio fuoristrada, ci accompagnò fuori al Parco del sole: eravamo io, D’Alterio, De Cristofaro e Simioli. Sul posto trovammo una macchina al cui interno c’era delle pettorine dei carabinieri o polizia. Era una Fiat Uno che già avevamo utilizzato per altre gambizzazioni. Le pettorine le utilizzammo io e Simioli. De Cristofaro guidava l’auto e dietro c’era D’Alterio”.

D’Alterio, pochi minuti dopo, secondo Perrone, avrebbe poi fatto fuoco contro il giovane Giaccio, ritenuto erroneamente amante di un familiare di Cammarota. De Cristofaro e gli altri citati dal pentito non risultano essere al momento indagati per questo delitto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS