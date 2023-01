Napoli-Stella: controlli dei carabinieri. In un muro di cinta 100grammi di hashish

76 Visite

Nel quartiere Stella i Carabinieri della locale stazione, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno effettuato un servizio a largo raggio.

Numerosi i controlli che hanno portato a notificare verbali al codice della strada per un totale di quasi 20mila euro. Sequestrati anche 2 scooter e ritirata una carta di circolazione.

Durante i controlli, nascosti in un muro di cinta di un palazzo in salita Capodimonte, i Carabinieri hanno trovato quasi 100 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













