Calvizzano: controlli dei carabinieri nel centro migranti, 32 mezzi sequestrati, la metà erano stati rubati

A Calvizzano operazione a largo raggio dei Carabinieri della locale stazione all’interno dei Centri di Prima Accoglienza presenti nella città a nord di Napoli volta alla ricerca di scooter rubati o quantomeno dalla dubbia provenienza.

Importanti i numeri emersi alla fine dei controlli conclusi pochi minuti fa.

Rinvenuti e sequestrati 16 scooter di diverse cilindrate risultati rubati o con il numero di telaio abraso. Sequestrati altre 4 auto e 12 mezzi a due ruote non coperti dalla prevista assicurazione. Accertamenti in corso per individuare i legittimi proprietari e contravvenzioni per un importo di circa 17mila euro con la certezza di 32 mezzi tolti dalla strada per una maggiore tranquillità dei cittadini.













