Sos anti-violenza. I poliziotti sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per la segnalazione di una minorenne con ferite da arma da taglio. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che la ragazza, poco prima, in via Nazario Sauro aveva avuto una discussione per futili motivi con il fidanzato che l’aveva colpita con un coltello per poi allontanarsi.













