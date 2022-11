Giunta regionale: gli ultimi provvedimenti su saldi e sanità

61 Visite

PROVVEDIMENTI DI GIUNTA

La Giunta regionale ha approvato oggi, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:

SALDI

La data di inizio dei saldi invernali è stata individuata nel giorno 5 gennaio 2023 per una durata non superiore ai 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria;

SANITA’

Accordo tra Regione e Università che disciplina l’assunzione a tempo determinato con orario a tempo parziale dei medici in formazione specialistica. In particolare è previsto che lo specializzando svolga, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e alla formazione pratica.













