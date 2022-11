Biagio Antonacci torna a maggio 2023 al Palasele, al via la prevendita

48 Visite

Dopo lo straordinario show sold out dello scorso 11 novembre e i primi successi dei concerti del PALCO CENTRALE TOUR, con il quale Biagio Antonacci sta portando le hit della sua carriera trentennale sui palchi dei più importanti palasport, si aggiungono nuove date alla tournée a maggio 2023. I nuovi appuntamenti vedranno il cantautore milanese tornare in scena al PalaSele di Eboli il 25 maggio 2023.

Una nuova data a grandissima richiesta dei fan di tutta la Campania che non erano riusciti ad accaparrarsi un biglietto per lo show delle scorse settimane, andato esaurito con largo anticipo, con cui l’artista è tornato a riabbracciare il pubblico di Eboli a distanza di 4 anni dall’ultimo esaltante live.

Il PALCO CENTRALE TOUR, infatti, ha riportato Biagio Antonacci sul palco dopo più di 3 anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo. Ad accogliere i fan del cantautore milanese un palco, sistemato appunto al centro del palazzetto, che diventa l’occasione per Biagio per guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “SERIA” e “TELENOVELA”.

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molto altro.

I biglietti delle nuove date sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi su www.ticketone.it e ticketmaster.it. Per informazioni www.friendsandpartners.it

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners in collaborazione con Iris S.r.l., la tappa al PalaSele di Eboli è a cura di Anni 60 produzioni.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Si arricchisce di giorno in giorno la stagione dei grandi live al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni che intanto prosegue il prossimo weekend, sabato 3 e domenica 4 dicembre, con il primo tour dei ME CONTRO TE, mentre martedì 6 è atteso Salmo con il “Flop Tour” e lunedì 12 Alessandra Amoroso con “Tutto Accade Tour”.

Salgono a 4 gli appuntamenti già annunciati per il 2023: “Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport” il 30 marzo, “MAX30” il tour con cui Max Pezzali festeggerà i 30 anni di carriera al PalaSele il 7 aprile, il “Battito Infinito World Tour” di Eros Ramazzotti che farà tappa a Eboli l’11 aprile e il grande ritorno di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour” il 25 maggio.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS