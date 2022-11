32 Visite

Casavatore, notifiche Tari fuori termine: la Corte di Giustizia tributaria condanna il Comune. Il presidente della collegio Francesco Soviero, su ricorso della signora M.M., difesa dall’avvocato Michele Leale e sentite la parti ha accolto la richiesta dell’utente di vedersi annullate le cartelle esattoriali emesse dal comune nel 2015 e accolto in parte quelle relative al 2016 in quanto il tributo riportava erronee attestazioni nonostante la parte ricorrente abbia prodotto nel corso degli anni certificazione catastale. Intimando al il Comune di procedere a rinviare l’avviso di accertamento avendo cura di addebitare alla ricorrente il pagamento della TARI per l’anno 2016 nelle misura che andrà a calcolare sulla scorta della superficie risultante dai dati catastali reali, così come fatto presente dalla ricorrente. Il collegio ha sentenziato che l’avviso di accertamento è stato notificato a febbraio di quest’anno ( dato incontestato ), il provvedimento recante la pretesa tributaria risulta legalmente notiziato non tempestivamente e in particolare l’accertamento è stato fatto pervenire al destinatario oltre il quinquennio entro cui l’amministrazione può procedere al recupero del credito. Ed invero, si legge nella sentenza -, anche a voler considerare la sospensione ex lege di cui all’art. 67 del d.l. 18/2020, l’atto comunale avrebbe dovuto essere notificato entro il marzo 2021, mentre nella specie la notifica è avvenuta ben oltre il termine di cinque anni successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o avvenuto il pagamento del tributo. Sicché nelle specie per detta annualità (2015) la prescrizione è intervenuta e ciò preclude l’esigibilità del credito in parola. L’esecutivo guidato dal primo cittadino Luigi Maglione intenderebbe studiare e costituire una task force che possa accelerare le verifiche.

Maurizio Capurso













