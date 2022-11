Under 18 regionale, l’Atletico Marano conquista un punto sul campo della Puteolana

281 Visite

Pari in trasferta, ed è il primo punto conquistato fuori casa, per l’Atletico Marano di mister Bocchetti. I “puma” hanno impattato (1-1) sul campo del Campania Puteolana. Alla Schiana Arena passa in vantaggio l’Atletico con Sparano, che insacca sugli sviluppi un calcio d’angolo. Dopo qualche minuto, la palla del raddoppio capita sui piedi di Turco, ma l’esterno d’attacco non angola e la palla viene parata dall’estremo difensore puteolano. Secondo tempo di maggiore sofferenza per gli ospiti, che si fanno raggiungere a venti minuti dal termine. Buona prestazione e qualche rammarico. La squadra, ad ogni modo, cresce – anche sotto il profilo tattico – gara dopo gara.













