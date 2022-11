Ischia, Forza Italia: Bene Governo su prime misure

168 Visite

«Il piano straordinario di interventi, deciso dal Consiglio dei ministri, è una prima, importantissima risposta del Governo alla grave emergenza verificatasi ieri a Ischia».

A dirlo sono il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, on. Fulvio Martusciello, e i parlamentari azzurri on. Annarita Patriarca e sen. Franco Silvestro.

«Ringraziamo il Governo per la velocità e la determinazione con cui sta affrontando una drammatica calamità naturale – aggiungono – sia sotto il profilo operativo, con la immediata messa a disposizione di 2 milioni di euro per la macchina dei soccorsi e per le prime misure di sostegno alla popolazione, a cui dovrà seguirne uno certamente più corposo, sia per la scelta di pianificare una serie di provvedimenti finalizzati a restituire immediata operatività alla comunità isolana».

