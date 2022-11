Giugliano, battuta d’arresto in quel di Andria

179 Visite

Sconfitta inattesa per il Giugliano di Raffaele Di Napoli. I gialloblu cadono (2-0) sul campo della Fidelis Andria, terzultima forza del girone, al termine di un incontro giocato ben al di sotto delle proprie potenzialità. I pugliesi, dopo appena quattordici minuti, passano in vantaggio con Bolsius. In pieno recupero arriva il raddoppio dei padroni di casa: la rete è firmata da Tulli. Nonostante la sconfitta, i tigrotti conservano il quarto posto in classifica, raggiunti a pari punti dal Cerignola.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS