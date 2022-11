MARANO RAGAZZI SPOT FESTIVAL, I LAVORI PREMIATI DELLA XXV EDIZIONE

270 Visite

Marano: Con l’assegnazione degli Aquiloni del Festival si è conclusa la XXV edizione del Marano Ragazzi Spot Festival, una valanga di emozioni, pensieri, passioni, ha abbracciato per un’intera settimana più di 5000 ragazzi in presenza e tantissimi altri, in tutta Italia, collegati dalle proprie scuole alle dirette streaming.

Una comunità felice, quella dei ragazzi del festival, che ha fatto dell’impegno sociale e della voglia di riscatto del nostro territorio, una scelta responsabile per poter coltivare il sogno di un mondo migliore.

La giuria del CONCORSO SPOTRAGAZZI presieduta dagli studenti Maria Vittoria Scarca e Daniele De Angelis e composta da Elena Pasetti Presidente onorario CIAS coordinamento italiano cinema a scuola Armando Rossitto associazione Libera Jole Garuti direttrice del Centro Studi e Documentazione Saveria Antiochia Osservatorio antimafia e da 70 studenti delle scuole del Consorzio Scuole Città di Marano, ha assegnato a:

LOOK ARAUND del Liceo Statale Alvise Cornaro Padova Il Premio dei Presidenti della giuria e il Premio della giuria Miglior Cortometraggio

MAMA dell’IIS Algeri Marino Casoli CH Il Premio della giuria scuole sezione Spot 3 minuti COSA NON E’ dell’IIS Pertini-Montini-Cuoco Campobasso Il Premio della giuria scuole sezione Cortometraggi

SEGNALE D’AIUTO dell’ICS Grimaldi Lombardi Bari Il Premio della giuria Miglior Spot MALEDETTO PINOCCHIO dell’ICS Margaritone Arezzo Il Premio Enrico Trucco alla ironia e creatività

LA POSSIBILITà DEL BENE del Liceo Statale “Alfano I” Salerno Il Premio Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie

LE MADRI DELLA COSTITUZIONE, IOTTI FEDERICI NOCE dell’ICS Diego Valeri Campolongo M. VE Il Premio CIAS coordinamento italiano audiovisivi a scuola.

La giuria dell’ INTERNATIONAL YOUTH CONTEST sezione filmmakers, composta da Viviana Calò Regista Giancarlo Zagone fotografo, videomaker Adolfo Fattori Sociologo della comunicazione e da 2000 studenti delle 44 scuole nazionali coinvolte nella giuria, ha assegnato a:

LA PROTAGONISTA di Sarah Carlot Jaber Belgio 2021 Il Premio della giuria International Youth Contest sezione Filmmakers

IL RAGAZZO E LA MONTAGNA di Santiago Aguilera Cile 2020 Il Premio giuria delle scuole International Youth Contest sezione Filmmakers.

La giuria dell’ INTERNATIONAL YOUTH CONTEST sezione Italia, composta da Antonella Di Nocera Produttrice, educatrice e curatrice di eventi Nello Ferrieri presidente di Cinemovel Fundation Valeria Bevilacqua Produttore esecutivo e giornalista RAI e da 2000 studenti delle 44 scuole nazionali coinvolte nella giuria, ha assegnato a:

BERTIE MI HA SCRITTO UNA POESIA di Vittoria Rizzardi Penalosa Italia 2021 Il Premio della giuria International Youth Contest sezione Italia

IL SEME DELLA SPERANZA di Nando Morra Italia 2021 Il Premio giuria delle scuole International Youth Contest sezione Italia.

La giuria dell’ INTERNATIONAL YOUTH CONTEST sezione STUDENTS, composta da Desirèe Sabatini docente discipline dello spettacolo presso il Dams, Università degli Studi Link Campus University, Demetri Salvi sceneggiatore e critico cinematografico Enza Ruggiero direttive artistica di School Movie e da 2000 studenti delle 44 scuole nazionali coinvolte nella giuria, ha assegnato a:

MESSI di S. Kuziboy U. Kholikov Uzbekistan 2021 Il Premio della giuria International Youth Contest sezione Students

SOTTO LA TUA ALA di May Copitt Israele 2021 Il Premio giuria delle scuole International Youth Contest sezione Students.

Premi speciali sono stati assegnati a:

TONINO di Gaetano Del Mauro Italia 2019 Premio Libera, associazione nomi e numeri contro le mafie

APPLAUSI di Alex D’Antona, Fabiano Tagarelli Italia 2021 Premio della giuria Migliore Spot UN PICCOLO QUALCUNO di Ramya Ankilla India 2022 Premio della giuria Migliore Animazione

MARCELLO di Francesco Di Giuseppe Italia 2021 Menzione speciale

______________________________ Marano Ragazzi Spot Festival













