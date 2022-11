Marano, viabilità e caos: riaperto il secondo vico Vallesana

446 Visite

Riaperto il secondo vico Vallesana. Gli agenti della municipale hanno provveduto stamani, dopo la chiusura di ieri sollecitata dai residenti della zona stremati dal continuo passaggio di veicoli. L’ira dei proprietari: “Immobili danneggiati”. Da settimane si cercano soluzioni alternative: bisogna riaprire anche il primo vicolo e il tratto di via Vallesana altrimenti sarà un inferno. Bisogna fare in fretta, così non si può andare avanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS