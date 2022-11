Castello di Cisterna: Carabinieri arrestano 2 persone. La donna è stata già arrestata qualche giorno fa

269 Visite

I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Forte* 20enne di Acerra e Filomena Galletto** 27enne di Barra, già noti alle forze dell’ordine.

I militari della Sezione Operativa hanno fermato e perquisito i due ragazzi che si trovavano nel complesso popolare 219/81. Sono stati trovati in possesso di quasi 200 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e crack e la somma di 580 euro, verosimilmente provento illecito. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Controlli effettuati anche nelle aree comuni del complesso popolare “Pontecitra” di Marigliano. I militari hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 16 proiettili, 1 panetto e 3 stecchette di hashish per un peso complessivo di 70 grammi.

* NATO A MADDALONI IL 16.09.2002

** NATA A NAPOLI IL 27.11.1994













Commenti

