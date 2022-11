Gestione migranti, il governo punta sul modello Turchia per scongiurare crisi diplomatiche

26 Visite

Nelle ore in cui infuriava la guerra diplomatica con Parigi su Ocean Viking, Giorgia Meloni hamigranti richiamato l’«esempio della Turchia», invocando «una soluzione comune» alla crisi dei migranti e «diritti uguali per tutti» all’interno dell’Unione europea. Nel piano che il governo italiano sta preparando in vista del vertice europeo dei ministri degli Interni in programma tra fine mese, c’è infatti la replica di ciò che l’Ue ha fatto per bloccare la rotta balcanica su richiesta della Germania e dei Paesi del Nord Europa travolti dall’ondata dei profughi siriani. E c’è la richiesta di un regolamento europeo per le navi Ong. «Se ciò non avverrà dovremo andare avanti con una soluzione nazionale», dice un ministro che segue il dossier. Traduzione: la riedizione dei decreti sicurezza firmati nel 2018 da Matteo Salvini, con maxi-multe e sequestro delle navi Ong.

Ma questo è l’epilogo che Meloni vorrebbe evitare. Tant’è, che al Viminale continuano a garantire che Matteo Piantedosi «non lavora ad alcun nuovo testo normativo». Perché, come ha detto venerdì il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto, «l’Italia non ha intenzione di mettere a repentaglio le relazioni diplomatiche». E non chiede di «cambiare ogni volta le regole, ma di fissarle per la prima volta», stabilendo determinati principi e paletti.













