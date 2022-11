Di Fenza: solidarietà a Borrelli

64 Visite

“Piena solidarietà all’amico collega Francesco Emilio Borrelli per la violenta aggressione subita. È stato investito sotto casa da un balordo a bordo di una moto. Un atto meschino che, sono certo, non farà arretrare di un centimetro Borrelli. L’aggressione potrebbe essere la risposta del clan allo sgombero del palazzo occupato a Pizzofalcone, cui è stato determinante l’apporto di Borrelli che si è scontrato con gli abusivi anche in diretta nazionale da Giletti su La7. Tutte le battaglie per la legalità negli anni hanno prodotto risultati importanti e ancora oggi grazie al suo lavoro riesce a mettere all’angolo camorristi e delinquenti di ogni tipo. Il suo operato è da me condiviso, lo stimo e apprezzo quanto riesce a realizzare. Borrelli è un esempio per tutti noi. Dopo questo episodio bisogna tutelarlo, non è accettabile che qualcuno si esponga per difendere lo Stato e chi vuole vivere nelle regole e non gli vengano assicurate misure di difesa. Da questo momento in poi è necessario e urgente disporre l’attivazione di tutte le misure possibili volte alla tutela dell’incolumità di Borrelli. Purtroppo siamo costretti a constatare che è sempre più difficile esporsi in questo paese dove mancano tutele nei confronti della politica e di chi conduce battaglie per la legalità. Così il capogruppo in Consiglio Regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza.













